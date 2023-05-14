Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу французької Ліги 1, що відбувся 14 травня 2023 року, 21:45.

У рамках тридцять п’ятого туру французької Ліги 1 напередодні відбулась зустріч поміж Парі Сен-Жермен та Аяччо на стадіоні Парк-де-Пренс.

Чинні чемпіони країни та фаворити на перемогу в поточному сезоні розпочали гру з власного домінування, тоді як на їхній перший м’яч довелось зачекати до середини першого тайму.

Проте вже незабаром Хакімі подвоїв перевагу, а другий тайм Кіліан Мбаппе взагалі відкрив черговими двома м’ячами в поточному сезоні, тож питань щодо переможця не виникало.

На завершення зустрічі ПСЖ оформив ще й п’яте взяття воріт за допомоги автоголу від суперників, після чого гравці обох команд щось не поділили, і вилучення отримали той-таки Хакімі й Мангані.

До дострокового чемпіонства парижанам залишається одна перемога.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу ПСЖ — Аяччо у французькій Лізі 1:

ПСЖ — Аяччо 5:0

Голи: Руїс, 22, Хакімі, 33, Мбаппе, 47, 54, Юссуф, 73 (автогол).

ПСЖ: Доннарумма, Хакімі, Рамос, Маркіньйос, Данілу Перейра (Бітшіабу, 70), Бернат (Заїр-Емері, 83), Верратті (Вітінья, 64), Фабіан Руїс (Санчеш, 64), Мессі, Мбаппе, Екітік (Солер, 83).

Аяччо: Соллакаро, Юссуф, Авінель, Відаль, Діалло (Альфонс, 71), Мангані, Кутадер (Сумано, 63), Маркетті, Баррето (Шаброль, 83), Спадануда (Шегра, 63), Ель-Ідрісі (Нурі, 64).

Попередження: Маркетті, Маркіньйос.

Вилучення: Хакімі (77), Мангані (80).