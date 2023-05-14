Український хавбек розпочне гру проти Анже з перших хвилин.
Руслан Маліновський, getty images
14 травня 2023, 21:24
У рамках 35-го туру французької Ліги 1 Марсель зустрінеться на своєму полі з Анже, який займає останній рядок у турнірній таблиці і вже достроково вилетів до нижчого дивізіону.
Тренерський штаб "олімпійців" визначився зі стартовим складом на цей матч, де знайшлося місце українському півзахиснику Руслану Малиновському.
Для 30-річного українця цей матч стане 20-м у футболці Марселя, в який він перейшов узимку та забив два м'ячі.
Стартовий склад Марселя:
Матч Марсель – Анже відбудеться сьогодні, 14 травня, о 21:45 за київським часом.