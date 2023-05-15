Завершився матч чемпіонату Франції.
Фото: twitter.com/OM_Portugues
15 травня 2023, 00:25
У рамках 35 туру французької Ліги 1 Марсель на своєму полі приймав Анже.
Господарі без особливих зусиль здолали гостей, а українець Руслан Маліновський провів усі 90 хвилин на полі.
Марсель – Анже 3:1
Голи: Санчес, 34, Пає, 48, Верету, 77 (з пенальті) — Сіма, 28.
Марсель: Лопес, Колашинац (Баї, 83), Балерді, Ронжье, Клос (Тавареш, 65), Ундер, Пає (Вітінья, 65), Верету, Маліновський, Гендузі (Мбемба, 73), Санчес (Каборе, 73).
Анже: Бернардоні, Бамба, Блажич, Валері, Бенталеб, Менді (Юну, 87), Абделлі, Тіуб, Калумба (Шабанович, 83), Сіма, Ньян (Баойя, 83).
Попередження: Ньян (19), Бенталеб (33), Тавареш (85).