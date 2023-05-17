Франция

Півзахисник Манчестер Сіті порівняв чемпіонати двох країн.

Португальський півзахисник англійського Манчестер Сіті Бернарду Сілва останнім часом дедалі частіше опиняється в полі зору французької преси через інтерес Парі Сен-Жермен до його повернення до Ліги 1.

У цьому чемпіонаті 28-річний виконавець уже мав досвід виступів, коли грав за Монако півтора роки (2015-2017), загалом провівши 147 матчів і забивши при цьому 28 голів (19 гольових передач).

У своєму останньому інтерв’ю Сілва порівняв стиль футболу в обох лігах.

"Я вважаю, що грати у Франції було складніше, аніж в Англії, більше фізично. Можливо, це тому, що ми домінуємо у володінні м’ячем у Манчестер Сіті.

На початку своїх виступів у Англії мені було важко до цього звикнути, але з часом довелось призвичаїтись", — заявив португальський виконавець.

У поточному сезоні Бернарду зіграв 51 матч, забивши п’ять голів та віддавши сім гольових передач.