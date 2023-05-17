Франция

Український нападник може перебратись в Лігу 1.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик прокоментував інтерес з боку Марселя, підтвердивши, що були контакти.

"Є діалог та інтерес від Марселю, але він був і пів року тому. Зараз, щоправда, став більшим. Як мені Марсель? Чому ні, команда сильна, гратиме в Лізі чемпіонів", — сказав Довбик в ефірі Megogo.

У поточному сезоні Довбик провів 35 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 28 голів та вісім асистів.

Зазначимо, що за Марсель грає інший українець — Руслан Маліновський.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Довбик розповів, яку команди він підтримує в Європі.