Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу французької Ліги 1, що відбувся 19 травня 2023 року, 22:00.

У рамках тридцять шостого туру французької Ліги 1 напередодні відбулась зустріч поміж Ліоном та Монако на стадіоні Парк Олімпік Ліонне.

Далеко не найбільш удалим був початок звітної зустрічі для "ткачів", оскільки вже на другій хвилині вони пропустили швидкий м’яч від Бен Єддера, після чого мали відіграватись.

Зробити це вдалось лише під завісу першого тайму зусиллями Александера Ляказетта, проте після перерви Ліон увійшов у гру значно краще, забивши другий гол.

Монако при цьому ще й утратив перевагу на м’ячі, тож у підсумку не тільки рідко діставався завершальної стадії, а й пропустив третій гол на завершення поєдинку.

Як наслідок — "монегаски" втратили будь-які шанси на потрапляння до Ліги чемпіонів УЄФА на наступний сезон.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ліон — Монако у французькій Лізі 1:

Ліон — Монако 3:1

Голи: Ляказетт, 38, Какере, 57, Шеркі, 78 — Бен Єддер, 2.

Ліон: Лопеш — Кумбеді, Діоманде, Люкеба, Тальяфіко — Какере, Толіссо — Джеффінью (Мендес, 76), Шеркі, Барколя — Ляказетт.

Монако: Нюбель — Дісасі, Матсіма, Енріке — Вандерсон, Матасо (Камара, 64), Фофана, Якобс — Акліуш (Бен Сегір, 64), Головін (Діатта, 71) — Бен Єддер (Емболо, 71).

Попередження: … — Головін, Якобс, Вандерсон.