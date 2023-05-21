Франция

Завершився матч чемпіонату Франції.

У рамках 36-го туру французької Ліги 1 ПСЖ у гостях здолав Осер завдяки дублю Кіліана Мбаппе.

ПСЖ може достроково стати чемпіоном Франції у наступному турі. Колективу Крістофа Галтьє вистачить одного пункту, щоб оформити чемпіонство. Відрив від Ланса зараз складає шість очок.

Осер – ПСЖ 1:2

Голи: Сінайоко, 51 — Мбаппе, 6, 8.

Осер: Раду, Зедадка, Жубал, Туре, Равелосон, Менса, Туре, Массенго, Ен (Дембеле, 86), Так Кошта (Ньянг, 86), Сінайоко (Перрен, 86).

ПСЖ: Доннарумма, Рамос, Маркіньос, Данило Перейра, Бернат, Заїр-Емері, Верратті, Фабіан Руїс (Санчеш, 79), Мессі, Мбаппе, Екітік (Вітінья, 55).

Попередження: Жубал.