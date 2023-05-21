Завершився матч чемпіонату Франції.
Фото: twitter.com/PSG_English
21 травня 2023, 23:59
У рамках 36-го туру французької Ліги 1 ПСЖ у гостях здолав Осер завдяки дублю Кіліана Мбаппе.
ПСЖ може достроково стати чемпіоном Франції у наступному турі. Колективу Крістофа Галтьє вистачить одного пункту, щоб оформити чемпіонство. Відрив від Ланса зараз складає шість очок.
Осер – ПСЖ 1:2
Голи: Сінайоко, 51 — Мбаппе, 6, 8.
Осер: Раду, Зедадка, Жубал, Туре, Равелосон, Менса, Туре, Массенго, Ен (Дембеле, 86), Так Кошта (Ньянг, 86), Сінайоко (Перрен, 86).
ПСЖ: Доннарумма, Рамос, Маркіньос, Данило Перейра, Бернат, Заїр-Емері, Верратті, Фабіан Руїс (Санчеш, 79), Мессі, Мбаппе, Екітік (Вітінья, 55).
Попередження: Жубал.