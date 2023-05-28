Франция

35-річний аргентинець завоював чемпіонство із ПСЖ.

Ліонель Мессі завоював 43-й трофей у кар'єрі футболіста. 35-річний футболіст став чемпіоном Франції із ПСЖ.

До цього з парижанами він брав чемпіонат Франції та Суперкубок.

У складі Барселони Мессі 10 разів вигравав Ла Лігу, чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів, 8 разів ставав володарем Суперкубку Іспанії, 7 разів – Кубка країни, а також по три рази вигравав клубний чемпіонат світу та Суперкубок Європи.

Зі збірної Аргентини Лео виграв чемпіонат світу, Кубок Америки, перемагав на Олімпіаді, виграв молодіжний чемпіонат світу, а також Фіналіссиму.

Зазначимо, що ПСЖ у 9-й раз за 11 останніх сезонів став чемпіоном Франції.