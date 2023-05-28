Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу французької Ліги 1, що відбувся 27 травня 2023 року, 22:00.

У рамках 37 туру французької Ліги 1 Страсбур на власному полі зіграв унічию проти Парі Сен-Жермен, проте суперникам цього вистачило для того, аби стати чемпіонами країни достроково.

Український захисник Едуард Соболь так і не взяв участь у цій грі, яка за великим рахунком була доволі рівною, оскільки на перевагу гостей за володінням м’ячем суперники відповіли вдвічі більшою кількістю ударів та гольових моментів загалом.

Команда Крістофа Галтьє виглядала доволі невпевнено, проте саме вона забила першою на початку другого тайму, тому м’яч у відповідь від Гамейро під завісу основного часу, за умови, що ПСЖ влаштовувала нічия, чинних та новоспечених чемпіонів Франції не особливо хвилював.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Страсбур — ПСЖ в 37 турі французької Ліги 1-2022/23:

Страсбур — ПСЖ 1:1

Голи: Гамейро, 79 — Мессі, 59.

Страсбур: Селс — Дукуре, Ньямсі, Перрен — Дагба (Лієнар, 66), Діарра, Сіссоко (Гамейро, 76), Сансон, Гільбер — Беллегард — Діалло.

ПСЖ: Доннарумма — Перейра, Рамос, Бічіабу — Заїр-Емрі, Вітінья (Солер, 84), Верратті, Саншеш, Бернат — Мессі, Мбаппе.

Попередження: Діарра — Вітінья, Верратті.