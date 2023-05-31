Франция

Пріоритет бразильця — виступи в Європі.

Французький Парі Сен-Жермен під час найближчого літнього трансферного вікна очікує складний процес перебудови, передумови для якого чемпіони Ліги 1 почали закладати ще за ходом другої половини поточного сезону.

Зокрема, про це свідчила відмова колективу від продовження контракту з бразильський нападником Неймаром, для якого планують знайти нове місце роботи одразу після відновлення від складної операції на кісточці.

Проте 31-річний виконавець не вважає, що його час у провідних європейських чемпіонатах залишився позаду, тож не квапиться зі схвальними відповідями на пропозиції від заможних клубів зі сходу.

Зокрема, французькі ЗМІ мають інформацію стосовно того, що Неймар відхилив варіант із переїздом до Саудівської Аравії за 400 млн євро.

Наразі форвард розглядає тільки два варіанти: або й далі намагатись боротись за місце в складі ПСЖ, або перейти до англійського Манчестер Юнайтед, головний тренер якого, Ерік тен Гаг, відмовився коментувати будь-які чутки щодо цього.

Бразилець у поточному сезоні зіграв 29 матчів, забивши 18 голів та віддавши 17 гольових передач.