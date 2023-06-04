Франция

Форвард продовжить кар’єру в Парижі.

Іспанський нападник Марко Асенсіо ще ніколи в своїй професійній кар’єрі не залишав межі рідної країни заради виступів у закордонному клубі, проте наприкінці поточного сезону цей час настав.

27-річний виконавець оголосив про завершення виступів за мадридський Реал, після чого був відкритим для пропозицій від інших колективів.

Швидше за інших у підсумку зорієнтувався французький Парі Сен-Жермен і, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, сторони успішно завершили перемовини щодо майбутнього контракту, досягши усної домовленості про перехід гравця.

Угода з Асенсіо буде розрахована на чотири роки, тоді як його підписанням займався особисто спортивний директор "червоно-синіх" Луїс Кампос.

Очікується, що наступного тижня відбудеться урочиста церемонія прощання Асенсіо з уболівальниками Реала, після чого буде офіційно оголошено про його перехід до нового клубу.

У складі "галактікос" футболіст загалом провів 285 матчів, забивши 61 гол та віддавши 32 гольові передачі.