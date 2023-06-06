31-річний футболіст може повернутися до Ліги 1.
ЕДУАР МЕНДІ, GETTY IMAGES
06 червня 2023, 17:22
Едуар Менді привернув увагу з боку Монако, повідомляє Get French Football News із посиланням на Nice-Matin.
За інформацією джерела, у 31-річному футболісті Монако бачить заміну Александру Нюбелю, який має повернутися до Баварії після закінчення дворічної оренди.
Зазначимо, що контракт Менді з Челсі розрахований до літа 2025 року.
У сезоні-2022/23 сенегалець провів 12 ігор за "синіх": він пропустив 17 голів і одного разу зберіг ворота "сухими".