Ліон офіційно оголосив про те, що нападник Мусса Дембеле залишить клуб наприкінці цього сезону.

Контракт 26-річного француза з "ткачами" спливає цього літа, і сторони вирішили його не продовжувати.

У поточному сезоні Мусса Дембеле провів за Ліон 28 поєдинків, у яких він забив 3 голи та віддав один асист. 

Всього на рахунку французького форварда у футболці "ткачів" 172 матчі, 70 голів та 19 результативних передач. 