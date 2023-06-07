Французький форвард змінить клубну прописку на правах вільного агента.
Мусса Дембеле, getty images
07 червня 2023, 18:40
Ліон офіційно оголосив про те, що нападник Мусса Дембеле залишить клуб наприкінці цього сезону.
Контракт 26-річного француза з "ткачами" спливає цього літа, і сторони вирішили його не продовжувати.
У поточному сезоні Мусса Дембеле провів за Ліон 28 поєдинків, у яких він забив 3 голи та віддав один асист.
Всього на рахунку французького форварда у футболці "ткачів" 172 матчі, 70 голів та 19 результативних передач.