Франция

Французький форвард змінить клубну прописку на правах вільного агента.

Ліон офіційно оголосив про те, що нападник Мусса Дембеле залишить клуб наприкінці цього сезону.

Контракт 26-річного француза з "ткачами" спливає цього літа, і сторони вирішили його не продовжувати.

Le coup de casque dans les dernières secondes du derby, le lob face à Marseille, le doublé face à City lors du Final 8... ✨



𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 @MDembele_10, et bonne continuation ! 👊 pic.twitter.com/ychznFzzec — Olympique Lyonnais (@OL) June 7, 2023

У поточному сезоні Мусса Дембеле провів за Ліон 28 поєдинків, у яких він забив 3 голи та віддав один асист.

Всього на рахунку французького форварда у футболці "ткачів" 172 матчі, 70 голів та 19 результативних передач.