Франция

Нідерландський хавбек зізнається, що йому потрібні зміни у кар'єрі.

Центральний півзахисник Парі Сен-Жермен Джорджиньо Вейналдум, який цього сезону провів на правах оренди в Ромі, висловився про свої плани на майбутнє.

"Я ще не спілкувався з Ромою чи ПСЖ. Я виберу свій наступний клуб на основі моїх почуттів, я ще не вирішив.

Я оціню свої можливості, але я дійсно хочу грати. Я не граю з 2021 року…", — цитує слова Вейналдума журналіст Фабріціо Романо з посиланням на AD.

Цього сезону Джорджиньо Вейналдум провів на клубному рівні 23 поєдинки у всіх турнірах (1092 хвилини), у яких він забив два голи і віддав одну результативну передачу.