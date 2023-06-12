Франция

Французький клуб шукає заміну Тудору.

Хорватський фахівець Ігор Тудор пропрацював на чолі французького Марселя впродовж останнього футбольного року, проте керівництво клубу в підсумку визнало недостатнім результатом його діяльності здобуття командою третього місця в Лізі 1.

Відносини з 45-річним керманичем таким чином були достроково завершені, після чого "провансальці", у складі яких виступає український півзахисник Руслан Маліновський, розпочали пошуки нового головного тренера.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, останніми новинами щодо активної діяльності Марселя на цьому сегменті ринку є початок перемовин поміж клубом та Марсело Гальярдо — 47-річним аргентинським тренером, останнім місцем роботи якого був Рівер Плейт, де він працював упродовж вісьмох років.

Галлардо є відносно молодим представником тренерської галузі, тоді як ще в 2011 році сам виступав за уругвайський Насьональ в якості професійного футболіста, після чого очолив цей клуб.