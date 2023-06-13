Франция

Голкіпер ПСЖ перебуває у палаті інтенсивної терапії під впливом седативів.

Стан Серхіо Ріко залишається стабільно тяжким, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, футболіст перебуває у відділенні інтенсивної терапії під впливом седативних препаратів. Лікарі спостерігають за його станом.

У травні Ріко отримав тяжку черепно-мозкову травму після падіння з коня. У 29-річного голкіпера було діагностовано крововилив у мозок.

Зазначимо, що дружина голкіпера ПСЖ повідомила, що його стан поступово покращується.