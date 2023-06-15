Франция

Обмін із доплатою не пройшов.

Французький Парі Сен-Жермен розпочав літнє трансферне вікно в стані невизначеності, оскільки головний тренер Крістоф Галтьє все ще виконує свої обов’язки, тоді як певні багаторічні лідери колективу поступово втрачають свій статус "недоторканих" у плані потенційного відходу.

Зокрема, стосується це й італійського центрального півзахисника Марко Верратті, якого донедавна вважали стрижневим виконавцем колективу, але наразі хочуть продати за три роки до завершення чинного контракту.

При цьому нову угоду 30-річний футболіст підписав одразу після завершення чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Претенденти на італійця поступово висловлюють свій інтерес, однак фінансові запити ПСЖ не дають їм простору для пропозицій — клуб хоче отримати не менше 50 млн євро.

Але разом із тим "червоно-сині" відкриті для перемовин і самі тим часом активно намагаються пропонувати гравця іншим клубам.

Зокрема, як повідомляє місцева преса, Верратті міг стати частиною угоди з англійським Манчестер Сіті щодо Бернарду Сілви, однак містяни відмовились від такої можливості.

У цьому сезоні Верратті відіграв 38 матчів, зробивши один гольовий пас.