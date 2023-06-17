Франция

Чемпіони Франції втрачають дорогоцінні дні трансферного вікна.

Французький Парі Сен-Жермен завершив співпрацю з Крістофом Галтьє, який привів команду до чергового чемпіонського титулу за підсумками сезону, після чого залишився без головного тренера на чолі колективу.

Очікувалось, що на цю посаду "червоно-сині" зуміють запросити колишнього керманича мюнхенської Баварії Юліана Нагельсманна, однак останні новини вказують на те, що жодної домовленості з відомим фахівцем не було досягнуто.

У той самий час, італійський журналіст Ніколо Скіра вже повідомляє, що ПСЖ працює над альтернативними варіантами, однак імена двох нових претендентів навряд чи викликатимуть таке захоплення в місцевої публіки.

Колишній тренер збірної Іспанії Луїс Енріке та екс-футболіст парижан, а також нинішній керманич Болоньї Тіаго Мотта, отримали пропозиції очолити клуб у новому сезоні.