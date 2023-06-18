Франция

Несподівані складнощі з вибором головного тренера для французького колективу.

Французький Марсель, у складі якого виступає український півзахисник Руслан Маліновський, наприкінці цього сезону завершив взаємини зі своїм головним тренером Ігором Тудором, після чого розпочав пошуки нового керманича для проєкту, що будується.

Минуло лише кілька тижнів літнього трансферного вікна, однак "провансальці" за цей час уже встигли переглянути чимало кандидатів, більшість із яких відмовлялась від пропозиції очолити третій клуб Ліги 1 за підсумками кампанії.

Останнім у цьому переліку напередодні став колишній головний тренер аргентинського Рівер Плейта та ексфутболіст французького Парі Сен-Жермен Марсело Гальярдо.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, 47-річному фахівцю запропонували дворічну угоду, однак підтримки вона не знайшла.