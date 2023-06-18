Франция

Цікаві методи позбуватись гравців практикують у Франції.

Французький атакувальний півзахисник Фарес Балулі був зіркою попереднього розіграшу Першої ліги України в складі харківського Метала/Металіста, проте після підвищення команди за класом перейшов до дніпровського Дніпра-1, де зовсім зник із поля зору.

Однак у кар’єрі вихованця Ліона був не менш цікавий етап виступів за Лілль, коли його намагався витравити з розташування команди вже колишній тренер Парі Сен-Жермен Крістоф Галтьє в 2018 році.

Гравця фактично примушували до відходу з команди шляхом психологічного тиску та звинувачень у тому, що він не навідувався до дієтолога, якого призначив йому клуб.

У Франції такий підхід уже встигли охрестити "лофтінгом", оскільки схожою була, зокрема, поведінка Парі Сен-Жермен по відношенню до Хатема Бен-Арфа свого часу.

Під час розгляду скарги Балулі на адресу Лілля в суді було також встановлено, що французу забороняли їсти разом із першою командою в спільній їдальні, мати доступи до паркувального майданчика та роздягальній, а також бути присутнім на спільному фото.

"Доги" зі свого боку відкидали всі звинувачення, а натомість говорили про регулярні запізнення футболіста на тренування та його невідповідність критеріям професійного гравця. Клуб стверджує, що на певному етапі Балулі важив на 25 кг більше, аніж на момент підписання контракту в 2017 році.

У підсумку суд у місті Дуе постановив, що деякі заходи, вжиті клубом, мали "неприємний характер", і додали, що ні клуб, ні керманич Галтьє не змогли надати доказів того, що вони обговорювали з Балулі збільшення його ваги або погіршення його фізичних якостей.

Зрештою, клуб буде змушений виплатити 5000 євро гравцеві за психологічне переслідування, 495 000 євро за недійсність рішення щодо передчасного завершення контракту та 10 000 євро за те, що Балулі втратив можливість отримати бонуси.

Цього сезону Фарес відіграв усього вісім матчів (134 хвилини).