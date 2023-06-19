Франция

Співпрацю з португальським керманичем визнали перспективною.

Португальський фахівець Паулу Фонсека, відомий українському вболівальнику за досвідом роботи в донецькому Шахтарі, на початку цього сезону очолив французький Лілль на тлі двох років роботи в італійській Ромі.

За підсумком кампанії Ліги 1 "доги" посіли п’яту сходинку та відібрались до кваліфікації Ліги конференцій УЄФА на наступний рік.

Такий результат виступів команди керівництво клубу визнало задовільним, тож наразі жодних передумов для того, аби 50-річний тренер залишив команду не існує, про що заявив президент клубу Олів’є Летанг.

"Ми дуже пишаємося тим, що до нашого головного тренера виявляють інтерес інші клуби. Це свідчить про якість його роботи та перспективи нашого проєкту.

Фонсека мав порядність миттєво повідомити мені про інтерес до нього з боку інших клубів. Я б, власне, хотів би також, щоб ці самі клуби зробили той самий крок.

Можу запевнити — Паулу Фонсека буде керувати Ліллем наступного року. Йому тут добре, і з ним ми сподіваємося досягти цілей, які поставили", — заявив очільник Лілля.

Зауважимо, що інтерес до Паулу виявляв Марсель, який досі не може знайти заміну Ігору Тудору.