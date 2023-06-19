Футболіст вийшов із штучної коми.
СЕРХІО РІКО, GETTY IMAGES
19 червня 2023, 18:57
Серхіо Ріко вийшов із коми, повідомила дружина футболіста у коментарі TeleCinco.
"Що ж, ми робимо маленькі кроки вперед, ми вже бачимо світло... Я з самого початку знала, що він впорається, але треба рухатися крок за кроком, треба набратися терпіння", — сказала Альба Сілва.
Цими вихідними лікарі вирішили припинити застосування седативних препаратів.
Нагадаємо, що у травні Ріко отримав тяжку черепно-мозкову травму після падіння з коня. У 29-річного голкіпера було діагностовано крововилив у мозок.