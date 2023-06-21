Гармонійне поєднання керманича та французького клубу.
Марселіно, Getty Images
21 червня 2023, 08:35
Французький Марсель за підсумками сезону посів третю сходинку турнірної таблиці Ліги 1, що в підсумку було визнано керівництвом клубу не тим результатом роботи головного тренера команди, Ігора Тудора, на який вони розраховували.
Хорватського керманича в підсумку звільнили, після чого "провансальці" розпочали тривалі пошуки його наступника.
Проаналізувавши та зазнавши невдач із кількома потенційними кандидатами, Марсель напередодні дійшов згоди з досвідченим іспанським фахівцем Марселіно Гарсією Торалем, більше відомим як просто Марселіно.
57-річний головний тренер має за плечима досвід роботи виключно на батьківщині — на чолі Леалтада, Спортінга з Хіхону, Рекреатіво Уельви, Расінга, Севільї, Вільярреала, Валенсії та Атлетіка.
У своїй тренерській кар’єрі він здобував Кубок Іспанії з "кажанами" в сезоні-2018/19, а також перемагав у Суперкубку Іспанії разом із баскськими "левами" у сезоні-2020/21.
Контракт із іспанцем буде підписано пізніше цього тижня строком на два роки.