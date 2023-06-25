Франция

Французький клуб прагне закрити питання найближчим часом.

Жахлива травма хрестоподібної зв’язки достроково зупинила для французького захисника мюнхенської Баварії Лукаса Ернандеса не тільки виступи на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, а й загалі стала передумовою для дострокового завершення сезону.

І хоча "Рекордмайстер" усіляко підтримували свого 27-річного виконавця під час процесу відновлення, тим не менш до завершення його чинного контракту залишається всього один рік.

Це в свою чергу активізувало попит стосовно нього на трансферному ринку й французький Парі Сен-Жермен робить активні спроби залучити гравця до свого складу.

Баварія хоче отримати 60 млн євро компенсації за свого футболіста, проте, як повідомляє французька преса, мюнхенцям доведеться вгамувати свої апетити на позначці 35-40 млн євро.

Саме стільки наразі ладні дали чемпіони Ліги 1, тоді як перемовини поміж сторонами близькі до завершення.

До травми Ернандес устиг зіграти 11 матчів, забивши та віддавши гольову передачу по одному разу.