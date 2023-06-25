Франция

Форвард уже відчуває на собі тиск трансферного ринку.

Молодіжний чемпіонат Європи-2023, що цими днями триває в Грузії та Румунії, продовжує відкривати на широкий загал молоді футбольні таланти.

А в контексті збірної Франції їх уже й годі шукати, оскільки під орудою Сільвена Ріполя зібрались повноцінні зірки клубного футболу Європи.

Наприклад, нападник французького Ліона Бредлі Баркола, який тільки цього сезону отримав шанс показати себе в складі "дорослої" команди "ткачів", проте щодо якого вже тривалий час тривають розмови на трансферному ринку.

20-річний виконавець тоголезького походження має за плечима 35 матчів, сім голів та 10 гольових передач у цьому сезоні, завдяки чому встиг привернути до себе увагу збоку інших клубів.

У той самий час, власне футболіст відмовляється від будь-яких чуток ринку переходів, запевняючи в своїй виключній вірності Ліону.

"Мені потрібен повноцінний сезон, щоб підтвердити мій прогрес. Ви не повинні забувати, що я мав лише шість місяців із моменту дебюту на дорослому рівні.

Я дуже добре почуваю себе в Ліоні. Сподіваюся, що я й надалі буду користуватися довірою тренера.

Я не знаю, як саме пройде це трансферне вікно, але я не відчуваю передумов для того, що я маю піти з клубу. Дайте мені зіграти один повний сезону у стартовому складі — із першої гри й до останньої, а потім поговоримо", — заявив амбітний французький виконавець.

Баркола має ще три роки чинного контракту з Ліоном, тоді як Transfermarkt оцінив його в 7 млн євро.