Франция

Французький клуб хоче призначити нового головного тренера.

ПСЖ може оголосити про призначення нового головного тренера наступного тижня, повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, клуб все ще не досяг угоди про розірвання контракту з Крістофом Галтьє.

Очікується, що угода буде досягнута наступного тижня. ПСЖ хоче оголосити про призначення нового тренера якнайшвидше.

Раніше у пресі повідомлялося, що новим головним тренером ПСЖ може стати Луїс Енріке. Також повідомлялося, що Марсель може очолити Галтьє.