ПСЖ може оголосити про призначення нового головного тренера наступного тижня, повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, клуб все ще не досяг угоди про розірвання контракту з Крістофом Галтьє.

Очікується, що угода буде досягнута наступного тижня. ПСЖ хоче оголосити про призначення нового тренера якнайшвидше.

Раніше у пресі повідомлялося, що новим головним тренером ПСЖ може стати Луїс Енріке. Також повідомлялося, що Марсель може очолити Галтьє