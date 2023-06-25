Французький клуб хоче призначити нового головного тренера.
КРІСТОФ ГАЛТЬЄ, GETTY IMAGES
25 червня 2023, 22:30
ПСЖ може оголосити про призначення нового головного тренера наступного тижня, повідомляє RMC Sport.
За інформацією джерела, клуб все ще не досяг угоди про розірвання контракту з Крістофом Галтьє.
Очікується, що угода буде досягнута наступного тижня. ПСЖ хоче оголосити про призначення нового тренера якнайшвидше.
Раніше у пресі повідомлялося, що новим головним тренером ПСЖ може стати Луїс Енріке. Також повідомлялося, що Марсель може очолити Галтьє.