Франция

Аргентинець здобув відповідну нагороду.

Ліонель Мессі отримав приз за підсумками виступів у Лізі 1.

36-річний футболіст став найкращим іноземним футболістом у французькому чемпіонаті минулого сезону.

Також Мессі був номінований на приз найкращому гравцю сезону в Лізі 1, але поступився Кіліану Мбаппе, який отримав цю нагороду вчетверте поспіль.

Зазначимо, що в сезоні-2022/23 Мессі провів 32 матчі за ПСЖ у Лізі 1: на його рахунку 16 голів та 16 асистів.

Нагадаємо, що Мессі не став підписувати новий контракт із ПСЖ і перейшов до Інтер Маямі на правах вільного агента.