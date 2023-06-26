Аргентинець здобув відповідну нагороду.
Ліонель Мессі, twitter.com/Ligue1UberEats
26 червня 2023, 19:59
Ліонель Мессі отримав приз за підсумками виступів у Лізі 1.
36-річний футболіст став найкращим іноземним футболістом у французькому чемпіонаті минулого сезону.
Також Мессі був номінований на приз найкращому гравцю сезону в Лізі 1, але поступився Кіліану Мбаппе, який отримав цю нагороду вчетверте поспіль.
Зазначимо, що в сезоні-2022/23 Мессі провів 32 матчі за ПСЖ у Лізі 1: на його рахунку 16 голів та 16 асистів.
Нагадаємо, що Мессі не став підписувати новий контракт із ПСЖ і перейшов до Інтер Маямі на правах вільного агента.