Франция

Досвідчений центрбек набув статусу вільного агента.

Труа, яка вилетіла з найвищого дивізіону Франції за підсумками сезону, на своєму офіційному сайті оголосила про звільнення досвідченого центрального захисника Аділя Рамі.

Контракт 37-річного француза марокканського походження наблизився до свого завершення, і сторони вирішили його не продовжувати.

Відзначимо, що Рамі виступав за Труа з літа 2021 року. З того моменту він провів 39 матчів, забив 3 голи та віддав 1 асист.

Нагадаємо, що наприкінці цього сезону до складу Труа повернувся український нападник Микола Кухаревич, який виступав за шотландський Гіберніан на правах оренди (15 матчів, 5 голів, один асист). Більшу частину сезону 22-річний форвард пропустив через травму.