Франция

Півзахисник може змінити клуб влітку.

Бредлі Баркола привернув увагу з боку ПСЖ та Лейпцига, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, паризький клуб хоче придбати 20-річного футболіста, який у сезоні-2022/23 став найкращим асистентом Ліона. Інтерес до Бредлі також виявляє Лейпциг.

Проте Ліон не має наміру продавати свого футболіста, який завтра, 2 липня, зіграє проти збірної України U-21 у 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023.

Минулого сезону Баркола провів 26 ігор у Лізі 1: на його рахунку 5 голів та 8 асистів.