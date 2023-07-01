Півзахисник може змінити клуб влітку.
Бредлі Баркола, Getty Images
01 липня 2023, 21:57
Бредлі Баркола привернув увагу з боку ПСЖ та Лейпцига, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, паризький клуб хоче придбати 20-річного футболіста, який у сезоні-2022/23 став найкращим асистентом Ліона. Інтерес до Бредлі також виявляє Лейпциг.
Проте Ліон не має наміру продавати свого футболіста, який завтра, 2 липня, зіграє проти збірної України U-21 у 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023.
Минулого сезону Баркола провів 26 ігор у Лізі 1: на його рахунку 5 голів та 8 асистів.