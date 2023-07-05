Франция

Футболістом цікавиться клуб з Франції.

Завершивши підписання контракту з Джеффреєм Кондогбія з Марселя, Марселіно Гарсія Тораль націлився на іншого гравця Валенсії.

Марселіно тренував правого захисника Тьєррі Коррейя протягом декількох місяців, перш ніж залишити клуб у вересні 2019 року, але португалець, який значно помітно спрогресував, тепер є основним гравцем Валенсії.

Згідно з Cadena SER (через Diario AS), Коррейя є ціллю для Марселя, який очолює саме Марселіно. У 2019 році Коррейя перейшов зі Спортінга за 12 мільйонів євро з контрактом до 2026 року, і залишається ключовою частиною Лос Че. Незважаючи на те, що попередні 12 місяців йому заважали травми, Валенсія планувала залишити Коррейя у своїй команді.

Сума вартості гравця поки невідома. Валенсія потребує збалансування своїх рахунків, тому кожен гравець на Местальї буде вартувати солідних коштів.