Франция

Півзахисник завершив шестирічний період виступів у Іспанії.

Півзахисник Джоффрі Кондогбія, який має паспорт Центральноафриканської республіки, збірна якої ще жодного разу в своїй історії не проходила кваліфікацію до чемпіонату світу чи Кубку африканський націй, відомий своїми виступами одразу в трьох провідних футбольних країнах Європи: Франції, Італії та Іспанії.

На теренах останньої з перерахованих держав 30-річний виконавець загалом провів вісім років, виступаючи в складах Севільї, Валенсії та мадридського Атлетіко, зі складу якого в підсумку й повернувся до рідної для нього Ліги 1.

Інтерес збоку Марселя став передумовою для цього, тоді як "провансальці" зголосились заплатити "матрацникам" 8 млн євро за трансфер їхнього футболіста.

Поміж гравцем та його новим клубом було укладено угоду строком на чотири роки.

У цьому сезоні Кондогбія відіграв 27 матчів (1388 хвилин), зробивши дві гольові передачі.

💥 𝐆𝐞𝐨𝐟𝐟𝐫𝐞𝐲 𝐊𝐨𝐧𝐝𝐨𝐠𝐛𝐢𝐚 est olympien ! 🏛



Le milieu de terrain 🇨🇫 est 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐩𝐢𝐞𝐫𝐫𝐞 de l’#OdysséeMASSALIA 23/24 🪨🔵⚪️ pic.twitter.com/jZL6MO8cfg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 30, 2023

Цікаво, що Севілья, Монако, міланський Інтер, Валенсія, Атлетіко та Марсель спільними зусиллями сплатили за його трансфери вже 105 млн євро.