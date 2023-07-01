Півзахисник завершив шестирічний період виступів у Іспанії.
Джоффрі Кондогбія, Getty Images
01 липня 2023, 07:40
Півзахисник Джоффрі Кондогбія, який має паспорт Центральноафриканської республіки, збірна якої ще жодного разу в своїй історії не проходила кваліфікацію до чемпіонату світу чи Кубку африканський націй, відомий своїми виступами одразу в трьох провідних футбольних країнах Європи: Франції, Італії та Іспанії.
На теренах останньої з перерахованих держав 30-річний виконавець загалом провів вісім років, виступаючи в складах Севільї, Валенсії та мадридського Атлетіко, зі складу якого в підсумку й повернувся до рідної для нього Ліги 1.
Інтерес збоку Марселя став передумовою для цього, тоді як "провансальці" зголосились заплатити "матрацникам" 8 млн євро за трансфер їхнього футболіста.
Поміж гравцем та його новим клубом було укладено угоду строком на чотири роки.
У цьому сезоні Кондогбія відіграв 27 матчів (1388 хвилин), зробивши дві гольові передачі.
Цікаво, що Севілья, Монако, міланський Інтер, Валенсія, Атлетіко та Марсель спільними зусиллями сплатили за його трансфери вже 105 млн євро.