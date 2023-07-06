Франция

А як щодо допомоги команді в "елітному" дивізіоні?

За підсумками сезону Шеффілд Юнайтед подолав складний бар’єр у вигляді англійського Чемпіоншипа й підвищився за класом до рівня учасників Прем’єр-ліги.

Беззаперечну допомогу в цьому процесі "клинкам" надав сенегальський нападник Іліман Ндіає, зігравши в 52 матчах та забивши 15 голів і віддавши 12 гольових передач.

Звісно, що такі показники результативності не залишились осторонь від уваги інших клубів і в підсумку 23-річний виконавець потрапив до поля зору французького Марселя.

Цікаво, що він частково здобував футбольну освіту саме в складі академії "провансальців" (2010 – 2014).

Як повідомляє французька преса, Ндіає, не дивлячись на можливість зіграти в АПЛ вперше в кар’єрі, радо сприйняв інтерес збоку знайомого йому клубу.

Перший раунд перемовин поміж клубами відбувся напередодні, але наразі Шеффілд Юнайтед ще навіть не визначився з запитуваною вартістю свого гравця.