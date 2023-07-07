Турецький талант офіційно приєднався до "вершкових".
Арда Гюлер, Реал Мадрид
07 липня 2023, 13:53
Напередодні мадридський Реал офіційно оголосив про підписання талановитого атакуючого півзахисника Арди Гюлера, права на якого раніше належали Фенербахче.
"Вершкові" офіційно презентували 18-річного турецького плеймейкера, трансфер якого, за неофіційною інформацією, перевищив 20 мільйонів євро.
Гюлер буде виступати у Реалі під 24-м номером.
Всього Арда Гюлер провів за Фенербахче 51 поєдинок у всіх турнірах, у яких він забив 9 голів та віддав 12 результативних передач.
Окрім Реала, "турецького Мессі" також хотіли підписати лондонський Арсенал, мюнхенська Баварія, Мілан, дортмундська Боруссія, каталонська Барселона та інші.