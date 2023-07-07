Франция

Турецький талант офіційно приєднався до "вершкових".

Напередодні мадридський Реал офіційно оголосив про підписання талановитого атакуючого півзахисника Арди Гюлера, права на якого раніше належали Фенербахче.

"Вершкові" офіційно презентували 18-річного турецького плеймейкера, трансфер якого, за неофіційною інформацією, перевищив 20 мільйонів євро.

Гюлер буде виступати у Реалі під 24-м номером.

Всього Арда Гюлер провів за Фенербахче 51 поєдинок у всіх турнірах, у яких він забив 9 голів та віддав 12 результативних передач.

Окрім Реала, "турецького Мессі" також хотіли підписати лондонський Арсенал, мюнхенська Баварія, Мілан, дортмундська Боруссія, каталонська Барселона та інші.