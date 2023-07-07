Франция

Уругвайський опорник продовжить кар'єру у Парижі.

Парі Сен-Жермен на своєму офіційному сайті оголосив про підписання опорного півзахисника Мануеля Угарте, права на якого раніше належали лісабонському Спортінгу.

22-річний уругваєць перейшов до паризького гранду на постійній основі, підписавши контракт до літа 2028 року.

Фінансові деталі цієї угоди невідомі. Уругвайський опорник виступатиме за ПСЖ під четвертим номером, який раніше належав Серхіо Рамосу.

Зазначимо, що Угарте – вихованець Фенікса з Уругваю. Окрім Спортінга, за який він виступав з літа 2021 року, він також грав за Фамалікан.

У сезоні-2022/23 Мануель Угарте провів 47 матчів і відзначився однією результативною передачею.