Тедді Теума (п, Юніон Сен-Жилуаз, 4,6 млн)

Амін Салама (н, Анже, 4,0 млн)

Умар Діакіте (н, Зальцбург, 2,5 млн)

Людовік Бутелль (в, Ред Стар, ва)

Мартен Аделен (п, Родез, по)

Рафік Жуїтан (п, Ешторіл, по)

Бредлі Локо (з, Брест, по)

Ендрю Гравійон (з, Торіно, по)

Даріо Марешич (з, Істра 1961, по)

Н'Дрі Коффі (н, Ле-Ман, по)

Ібраїм Діакіте (з, Ейпен, по)

Валон Беріша (п, Мельбурн Сіті, по)

Амір Річардсон (п, Гавр, по)

Мустафа Мбов (з, Сере, по)

Ільян Кеббаль (п, Париж, по)

Анастасіос Доніс (н, АПОЕЛ Нікосія, по)

Фрейзер Горнбі (н, Остенде, по)

Юго Екетіке (н, ПСЖ, по)

Юго Екетіке (н, ПСЖ, 28,50 млн)

Ільян Кеббаль (п, Париж, 2,0 млн)

Фрейзер Горнбі (н, Дармштадт, ?)

Ніколя Пеннето (в, зк)

Мізьяне Маоліда (н, Герта, по)

Ноа Жан Гольм (н, Русенборг, по)

Фоларін Балогун (н, Арсенал, по)