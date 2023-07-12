Скорочення:

по — повернення з оренди
ор — оренда
ва — вільний агент
зк — завершив кар'єру

н — нападник
п — півзахисник
з — захисник
в — воротар

Пропонуємо вам стежити за переходами футболістів в рамках першості Франції у вказаній таблиці.

Зауваження: суми вказані у таблиці у валюті євро (€) згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt.

Прийшли

Пішли
Махді Камара (п, Сент-Етьєн, 3 млн)
Янга'а Мбок (п, Кан, по)
Єре Уронен (з, Шальке, по)
Аксель Камблен (п, Конкарно, по)		 Арі Белькебла (п, ва)
Лоїк Ремі (н, ва)
Жан-Кевін Дюверн (з, ва)
Хоакін Бласкес (в, Тальєрес, по)
Махді Камара (п, Сент-Етьєн, по)
Альберт Еліс (н, Бордо, по)
Фелікс Лемарешаль (п, Монако, по)
Бредлі Локо (з, Реймс, по)

 

Прийшли

Пішли
Ісса Сумаре (н, Берсхот, 400 тис.)
Лоїк Него (з, Фехевар, ва)
Канде Діавара (н, АПОЕЛ Нікосія, ва)
Йоанн Салм'є (з, Труа, ва)
Пепе Ібну Ба (н, По, по)
Ілан Гомес (н, Парі 13 Атлетіко, по)		 Віктор Лекхаль (п, Умм-Салаль, ва)
Ілан Гомес (н, Мартіг, ва)
Джамал Тіаре (н, ва)
Арістід Вам (п, ва)
Амір Річардсон (п, Реймс, по)
Шейк Умар Діакіте (п, Париж, по)
Теренс Конголо (з, Фулгем, по)

 

Прийшли

Пішли
Максіміліано Кофре (з, Спартак Москва, 3,5 млн)
Хабіб Кейта (п, Ліон, 1,2 млн)
Біляль Бутобба (н, Ньор, ва)
Тео Борн (в, Анже, ва)
Йоель Армугом (з, Сошо, ?)
Шарлі Кейта (н, Біль-Бьєнн, по)
Адама Діакіте (н, Біль-Бьєнн, по)
Фред Гналега (п, Шамальєр, по)
Ядалі Діабі (п, Аустрія Лустенау, по)
Юліве Беллаш (п, Аустрія Лустенау, по)
Сем Тюркмен (п, Аустрія Лустенау, по)		 Юліве Беллаш (п, ва)
Сулеймане Сіссе (з, ва)
Олівер Камдем (з, ва)
Саїф-Еддін Хауї (п, ва)
Люка Маргерон (в, ва)
Максіміліано Кофре (з, Спартак Москва, ва)

 

Прийшли

Пішли
Анді Діуф (п, Базель, 14 млн)
Ангело Фульгіні (п, Майнц, 7,2 млн)
Морган Гілавогі (н, Париж, 4,0 млн)
Неїл Ед Аїнауї (п, Нансі, 600 тис.)
Стейн Спірінгс (п, Тулуза, ва)
Том Дюкорк (п, Бастія, по)
Ібраїма Бальде (н, Ансі, по)		 Ісмаель Бура (з, Труа, ва)
Ремі Лабо Ласкарі (н, Стад Лаваль, ор)
Том Дюкорк (п, Бастія, ?)
Стевен Форте (з, ва)
Адрієн Луво (з, ва)
Алексіс Клод-Моріс (п, Ніцца, по)
Ангело Фульгіні (п, Майнц, по)

 

Прийшли

Пішли
Тіагу Сантуш (з, Ешторіл, 6,5 млн)
Аарон Малуда (п, Ренн, ?)
Юсуф Язиджі (п, Трабзонспор, по)
Акім Зедадка (з, Осер, по)		 Тімоті Веа (н, Ювентус, 11,30 млн)
Жонатан Бамба (н, ва)
Бенуа Костіль (в, ва)
Жозе Фонте (з, ва)
Андре Гомеш (п, Евертон, по)

 

Прийшли

Пішли
Клінтон Мата (з, Брюгге, 5 млн)
Скеллі Альверо (п, Сошо, 4,0 млн)
Юліан Поллерсбек (в, Лор'ян, по)
Жефф Рейн-Аделаїд (п, Труа, по)
Хабіб Кейта (п, Кортрейк, по)
Ях'я Сумаре (в, Бурк-ан-Брес, по)
Дженк Езкачар (з, Валенсія, по)
Тіно Кадевере (н, Мальорка, по)
Юссуф Коне (з, Аяччо, по)
Флорен Санчес (п, Волендам, по)
Карл Токо Екамбі (н, Ренн, по)
Ромен Февр (п, Лор'ян, по)
Каміло (п, РВДМ, по)
Абдулає Ндіає (з, Бастія, по)		 Дженк Езкачар (з, Валенсія, 5 млн)
Тіаго Мендес (п, Ер-Раян, 4,21 млн)
Хабіб Кейта (п, Клермон, 1,2 млн)
Уссем Ауар (п, Рома, ва)
Юліан Поллерсбек (в, Магдебург, ва)
Ях'я Сумаре (в, Орлеан, ва)
Кайн Бонневі (в, Кевії, ва)
Мусса Дембеле (н, ва)
Джером Боатенг (з, ва)
Мало Гюсто (з, Челсі, ор)

 

Прийшли

Пішли
Лорі Муоколо (з, Родез, по)
Пабло Пагіс (н, Нім, по)
Самюель Лоріс (з, Кевії, по)
Самбу Сумано (н, Родез, по)
Кентен Боїгард (п, По, по)
Морітц Єнц (з, Шальке, по)
Терем Моффі (н, Ніцца, по)
Адріан Грбич (н, Валансьєн, по)
Джоель Мвука (н, Буде/Глімт, по)

Терем Моффі (н, Ніцца, 22,5 млн)
Енцо Ле Фе (п, Ренн, 20 млн)
Морітц Єнц (з, Вольфсбург, 8 млн)
Самюель Лоріс (з, Кевії, ?)
Тедді Бартуш (в, ва)
Ромен Февр (п, Ліон, по)
Юліан Поллерсбек (в, Ліон, по)

 

Прийшли

Пішли
Руслан Маліновський (п, Аталанта, 10 млн)
Джоффрі Кондогбія (п, Атлетіко, 8 млн)
Амін Аріт (п, Шальке, 5 млн)
Луїс Суарес (н, Альмерія, по)
Папе Гує (п, Севілья, по)
Салім Бен Сегір (н, Валансьєн, по)
Ісак Туре (з, Осер, по)
Неманья Радоньїч (н, Торіно, по)
Жордан Амаві (з, Хетафе, по)
Аркадіуш Мілік (н, Ювентус, по)
Кевін Строотман (п, Дженоа, по)
Конрад де ла Фуенте (н, Олімпіакос, по)
Поль Лірола (з, Ельче, по)
Луїс Енріке (н, Ботафого, по)		 Луїс Суарес (н, Альмерія, 8 млн)
Аркадіуш Мілік (н, Ювентус, 6,3 млн)
Неманья Радоньїч (н, Торіно, 1,7 млн)
Сеад Колашинац (з, Аталанта, ва)
Кевін Строотман (п, Дженоа, ва)
Алексіс Санчес (н, ва)
Руслан Маліновський (п, Аталанта, по)
Амін Аріт (п, Шальке, по)
Ерік Баї (з, Манчестер Юнайтед, по)
Ісса Каборе (з, Манчестер Сіті, по)
Нуну Тавареш (з, Арсенал, по)
Рубен Бланко (в, Сельта, по)
 

 

Прийшли

Пішли
Сімон Елісор (н, Сере, 400 тис.)
Гійом Дітш (в, Сере, по)
Самі Лахссаїні (п, Сере, по)
Варрен Чімбембе (н, Генгам, по)
Папа Ндіанга Яде (н, Труа, по)
Бубакар Траоре (п, Вулвергемптон, по)
Вагнер (н, Сере, по)
Ібраїма Ніане (н, Анже, по)		 Бубакар Траоре (п, Вулвергемптон, 11 млн)
Ібраїма Ніане (н, Анже, 500 тис.)
Джуліано Скука (н, Марібор, ор)
Ламіне Гує (н, Париж, ?)

 

Прийшли

Пішли
Ромарік Етонде (н, ПСЖ, ва)
Жан Марселін (з, Серкль Брюгге, по)
Радослав Маєцькі (в, Серкль Брюгге, по)
Пеле (п, Фамалікан, по)
Антоні Мусаба (н, НЕК Неймеген, по)
Фелікс Лемарешаль (п, Брест, по)
Артюр Загре (з, Ексельсьйор, по)		 Артюр Загре (з, Ексельсьйор, ?)
Пеле (п, ва)
Александер Нюбель (в, Баварія, по)
Тома Дідійон (в, Серкль Брюгге, по)
Маланг Сарр (з, Челсі, по)

 

Прийшли

Пішли
Фалає Сако (з, Віторія Гімараєш, 1,3 млн)
Бесір Омерагич (з, Цюрих, ва)
Муса Аль-Тамарі (н, Левен, ва)
Бельмін Діздаревич (в, Сараєво, ?)
Габріель Баре (п, Тун, по)
Саша Делає (п, Ле По, по)		 Бені Макуана (н, Полісся, 250 тис.)
Бінгуру Камара (в, По, ва)
Матіас Суарес (з, ва)
Педру Мендеш (з, ва)
Тібо Тама (з, ва)
Матіс Карвалью (в, ва)
Валері Жермен (н, ва)
Файту Мауасса (з, Брюгге, по)
Фалає Сако (з, Віторія Гімараєш, по)

 

Прийшли

Пішли
Мостафа Мохамед (н, Галатасарай, 5,75 млн)
Анді Делор (н, Ніцца, 5,0 млн)
Юго Барбе (в, Генгам, ва)
Абдул Кадер Бамба (н, Сент-Етьєн, по)
Жо-Лоїк Аффама (н, Тореенсе, по)
Брідж Нділу (н, Шоле, по)		 Людовік Блас (п, Ренн, 15,0 млн)
Анді Делор (н, Умм-Салаль, 2,5 млн)
Себастьєн Коршия (з, Ам'єн, ва)
Самюель Єпі-Єпі (п, ва)
Шарль Траоре (з, ва)
Жоау Віктор (з, Бенфіка, по)
Анді Делор (н, Ніцца, по)
Мостафа Мохамед (н, Галатасарай, по)
Еванн Гессан (н, Ніцца, по)

 

Прийшли

Пішли
Терем Моффі (н, Лор'ян, 22,5 млн)
Анді Делор (н, Нант, по)
Рареш Іліє (н, Маккабі Тель-Авів, по)
Жан Н'Гессан (п, Нім, по)
Морган Шнейдерлен (п, Вестерн Сідней, по)
Робсон Бамбу (з, Васко да Гама, по)
Каспер Дольберг (н, Гоффенгайм, по)
Алексіс Клод-Моріс (п, Ланс, по)
Калвін Стенгс (н, Антверпен, по)
Еванн Гессан (н, Нант, по)
Анже Ауссу (з, Шатору, по)		 Каспер Дольберг (н, Андрелахт, 5,0 млн)
Анді Делор (н, Нант, 5,0 млн)
Анже Ауссу (з, Сошо, ор)
Рареш Іліє (н, Лозанна, ор)
Аарон Ремзі (п, ва)
Морган Шнейдерлен (п, ва)
Росс Барклі (п, ва)
Терем Моффі (н, Лор'ян, по)
Джо Браян (з, Фулгем, по)
Ніколя Пепе (н, Арсенал, по)

 

Прийшли

Пішли
Мануель Угарте (п, Спортінг, 60 млн)
Лукас Ернандес (з, Баварія, 45 млн)
Юго Екетіке (н, Реймс, 28,5 млн)
Лі Кан-Ін (п, Мальорка, 22,0 млн)
Марко Асенсіо (н, Реал Мадрид, ва)
Мілан Шкрініар (з, Інтер, ва)
Кейлор Навас (в, Ноттінгем Форест, по)
Матіас Рандріамамі (в, Сет, по)
Джорджиньйо Вейналдум (п, Рома, по)
Жуніор Діна-Ембімбе (п, Айнтрахт Ф, по)
Кенні Нажера (н, Лор'ян, по)
Едуар Мішю (п, Сандерленд, по)
Леандро Паредес (п, Ювентус, по)
Анфане Ахамада (п, Мартіг, по)
Абду Діалло (з, РБ Лейпциг, по)
Лавін Кюрзава (з, Фулгем, по)
Юліан Дракслер (п, Бенфіка, по)
Джеїді Гассама (н, Ейпен, по)
Мауро Ікарді (н, Галатасарай, по)
Колін Дагба (з, Страсбур, по)		 Жуніор Діна-Ембімбе (п, Айнтрахт Ф, 6,5 млн)
Ліонель Мессі (н, Інтер Маямі, ва)
Серхіо Рамос (з, ва)
Анфане Ахамада (п, ва)
Юго Екетіке (н, Реймс, по)

 

Прийшли

Пішли
Тедді Теума (п, Юніон Сен-Жилуаз, 4,6 млн)
Амін Салама (н, Анже, 4,0 млн)
Умар Діакіте (н, Зальцбург, 2,5 млн)
Людовік Бутелль (в, Ред Стар, ва)
Мартен Аделен (п, Родез, по)
Рафік Жуїтан (п, Ешторіл, по)
Бредлі Локо (з, Брест, по)
Ендрю Гравійон (з, Торіно, по)
Даріо Марешич (з, Істра 1961, по)
Н'Дрі Коффі (н, Ле-Ман, по)
Ібраїм Діакіте (з, Ейпен, по)
Валон Беріша (п, Мельбурн Сіті, по)
Амір Річардсон (п, Гавр, по)
Мустафа Мбов (з, Сере, по)
Ільян Кеббаль (п, Париж, по)
Анастасіос Доніс (н, АПОЕЛ Нікосія, по)
Фрейзер Горнбі (н, Остенде, по)
Юго Екетіке (н, ПСЖ, по)		 Юго Екетіке (н, ПСЖ, 28,50 млн)
Ільян Кеббаль (п, Париж, 2,0 млн)
Фрейзер Горнбі (н, Дармштадт, ?)
Ніколя Пеннето (в, зк)
Мізьяне Маоліда (н, Герта, по)
Ноа Жан Гольм (н, Русенборг, по)
Фоларін Балогун (н, Арсенал, по)

 

Прийшли

Пішли
Енцо Ле Фе (п, Лор'ян, 20,0 млн)
Людовік Блас (п, Нант, 15 млн)
Готьє Галлон (в, Труа, ?)
Анді Діуф (п, Базель, по)
Лоїк Баде (з, Севілья, по)
Лум Чауна (н, Діжон, по)
Серху Гірассі (н, Штутгарт, по)
Жуніор Каділь (н, Фамалікан, по)
Ноа Фансуаза (п, Авранш, по)
Альфред Гоміс (в, Комо, по)
Маттіс Аблен (н, Осер, по)		 Лоїк Баде (з, Севілья, 12,0 млн)
Серху Гірассі (н, Штутгарт, 9,0 млн)
Анді Діуф (п, Базель, 5,5 млн)
Амарі Траоре (з, Реал Сосьєдад, ва)
Жуніор Каділь (н, Стад Аваль, ?)
Доган Алемдар (в, Труа, ор)
Ромен Сален (в, ва)
Еліас Дамержи (в, ва)
Джо Родон (з, Тоттенгем, по)
Джед Спенс (з, Тоттенгем, по)
Карл Токо Екамбі (н, Ліон, по)
 

 

Прийшли

Пішли
Жессі Демінге (п, Кан, ва)
Стевен Басея (з, Нансі, ?)
Карол Філа (з, Зюльте-Варегем, по)
Маїс Саї Дьйон (н, Ансі, по)
Марвін Сеная (з, Родез, по)
Максім Бастіан (з, Ансі, по)
Марвін Елімбі (з, Орлеан, по)
Мехді Шаїрі (н, Париж, по)		 Александер Джику (з, Фенербахче, ва)
Дімітрі Лієнар (п, Бастія, ва)
Робін Ріссер (в, Діжон, ор)
Марвін Елімбі (з, Торреєнсе, ?)
Максім Ле Маршан (з, зк)
Кевін Гамейро (н, ва)
Дені Жан (п, Авранш, ор)
Колін Дагба (з, ПСЖ, по)
Морган Сансон (п, Астон Вілла, по)
Юїто Сузукі (п, Сімідзу С-Палс, по)

 

Прийшли

Пішли
Ібрагім Сіссоко (н, НЕК Неймеген, 3 млн)
Крістіан Кассерес (п, Ред Буллз, 1,0 млн)
Сесар Желаберт (п, Мірандес, ва)
Мамаді Бангре (п, Кевії, по)
Жуніор Флеммінгс (н, Ньйор, по)
Наатан Скіття (п, Оденсе, по)
Яніс Беграуї (н, По, по)
Клері Сербер (п, Ботев Враца, по)
Том Рапнуїл (з, Ботев Враца, по)
Сам Санна (п, Стад Лаваль, по)		 Сам Санна (п, Стад Лаваль, ва)
Стейн Спірінгс (п, Ланс, ва)
Ріс Гілі (н, Вотфорд, ва)
Том Рапнуїл (з, ЦСКА 1948, ва)
Бранко ван ден Боомен (п, Аякс, ва)
Велько Бірманчевич (н, Спарта Прага, ор)
Брехт Деягере (п, ва)
Максім Дюпе (в, ва)
Теохаріс Цингарас (п, ПАОК, по)
 

 