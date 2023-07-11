Франция

Клуб може підписати форварда.

Le Parisien стверджує, що центрфорвард Ювентуса Душан Влахович є одним із головних пріоритетів для Парі Сен-Жермен, якщо піде Кіліан Мбаппе.

"Бьянконері" розлучилися б з Влаховичем за хорошу ціну, яка становитиме близько 80 мільйонів євро плюс додаткові кошти.

Юве не зміг пройти кваліфікацію до Ліги чемпіонів і, швидше за все, буде виключений УЄФА з Ліги конференцій через фінансові порушення, які призвели до того, що їм забрали 10 очок у Серії А.

23-річний гравець був придбаний у Фіорентини в січні 2020 року за 81,6 мільйона євро плюс до 10 мільйонів євро в якості бонусів.