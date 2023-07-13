Франция

Марсель уже зробив відповідну пропозицію.

Бразильський фланговий захисник Ренан Лоді останній футбольний рік провів у оренді в складі англійського Ноттінгем Форест, куди перейшов із мадридського Атлетіко через брак ігрового часу під керівництвом Дієго Сімеоне.

Це рішення забезпечило 25-річному виконавцю чимало спроб зарекомендувати себе на рівні АПЛ, і зрештою його трансфером почали цікавитись інші клуби.

Зокрема, ЗМІ пишуть про інтерес французького Марселя, який саме відпустив назад до лондонського Арсенала Нуну Тавареша, який виступав у клубів на правах оренди.

"Провансальці" вирішили діяти швидко та рішучо й запропонували Атлетіко трансфер вартістю від 15 до 20 млн євро + різноманітні бонуси за футболіста.

У цьому сезоні Лоді відіграв 32 матчі, забивши та відзначившись гольовою передачею по одному разу.