Франция

Бразильський фулбек стане новим одноклубником Руслана Маліновського.

Лівий захисник мадридського Атлетіко Ренан Лоді, який минулий сезон провів на правах оренди у Ноттінгем Форест, цього літа продовжить кар'єру у французькій Лізі 1.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 25-річний бразилець приєднається до марсельського Олімпіка, який повністю узгодив із "матрацниками" умови трансферу гравця.

Відзначається, що Марсель також узгодив умови особистого контракту із Лоді, який незабаром пройде медичне обстеження у новому клубі.

У минулому сезоні Ренан Лоді провів 32 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив один гол та віддав одну результативну передачу.