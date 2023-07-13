Італійський голкіпер входить у довгострокові плани паризького гранду.
Джанлуїджі Доннарумма, getty images
13 липня 2023, 19:30
Воротар збірної Італії та Парі Сен-Жермен Джанлуїджі Доннарумма не змінить клубну прописку в це літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, у паризькому гранді не збираються продавати 24-річного італійця, оскільки він входить у довгострокові плани клубу.
Відзначається, що у ПСЖ задоволені тим, як Доннарумма виграв конкуренцію у боротьбі за роль "першого номера" команди.
У минулому сезоні Джанлуїджі провів на клубному рівні 48 поєдинків у всіх турнірах, у яких він пропустив 52 голи та 14 разів відстояв на нуль.