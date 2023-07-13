Франция

Італійський голкіпер входить у довгострокові плани паризького гранду.

Воротар збірної Італії та Парі Сен-Жермен Джанлуїджі Доннарумма не змінить клубну прописку в це літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у паризькому гранді не збираються продавати 24-річного італійця, оскільки він входить у довгострокові плани клубу.

Відзначається, що у ПСЖ задоволені тим, як Доннарумма виграв конкуренцію у боротьбі за роль "першого номера" команди.

У минулому сезоні Джанлуїджі провів на клубному рівні 48 поєдинків у всіх турнірах, у яких він пропустив 52 голи та 14 разів відстояв на нуль.