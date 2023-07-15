Франция

Солідні гроші за якісного голкіпера.

Швейцарський воротар німецького походження Філіпп Кьон уже не перший рік перебуває в полі зору провідних європейських клубів, однак австрійський Зальцбург не виявляв особливого бажання з ним розлучатись на тлі виступів у Лізі чемпіонів УЄФА.

Однак "червоні бики" все ж таки дочекались відповідного моменту та пропозиції від французького Монако в розмірі 10 млн євро, та зрештою погодили продаж свого ключового виконавця.

Контракт із "монегасками" в 25-річного гравця було погоджено строком до 2028 року.

У цьому сезоні Кьон зіграв у 42 матчах, пропустивши 33 голи та дев’ять разів відстоявши "на нуль".