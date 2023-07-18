Франция

Французький клуб може підписати португальського нападника.

ПСЖ може підписати нападника Бенфіки Гонсалу Рамуша, повідомляє L’Équipe.

За інформацією джерела, французький клуб почав виявляти інтерес до португальця після того, як не вдалося придбати Гаррі Кейна або Віктора Осімгена.

Луїш Кампуш ніколи не приховував, що є шанувальником Гонсала Рамуша. Він слідкує за нападником Бенфіки з моменту його гри за юнацькі команди.

Відступні Рамуша – 120 млн. євро. Однак добрі стосунки між клубами, а також участь у угоді Жорже Мендеша може дозволити знизити ціну на гравця.

У сезоні-2022/23 Рамуш провів 30 матчів у чемпіонаті Португалії: на його рахунку 19 голів та 2 асисти.