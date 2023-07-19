Франция

Зірковий габонець продовжить свою кар'єру в чемпіонаті Франції.

Нападник лондонського Челсі П'єр-Емерік Обамеянг змінить клубну прописку лише після одного проведеного сезону на Стемфорд Брідж та незабаром буде представлений офіційно як новий гравець марсельського Олімпіка. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформаціє джерела, 34-річний габонець погодився приєднатися до клубу французької Ліги 1, з яким він підпише контракт на наступні три роки.

Відзначається, що Челсі погодився відпустити Обамеянга до Марселя безкоштовно, незважаючи на те, що минулого літа "сині" заплатили Барселоні за колишнього капітана Арсенала 12 мільйонів євро.

Вже сьогодні ввечері, 19 липня, Обамеянг приєднається до табору Марселя, де у четвер у нього запланований медогляд.

У минулому сезоні П'єр-Емерік Обамеянг провів за Челсі всього 21 поєдинок у всіх турнірах (960 хвилин), у яких він забив три голи та віддав один асист.