Франция

Французи діють рішучіше за римський колектив.

Італійський фланговий захисник Лука Пеллегріні за свою не надто й тривалу професійну кар’єру вже встиг змінити чималу кількість клубів.

Його контракт належить туринському Ювентусу, куди 24-річний виконавець перейшов із Роми за 22 млн євро ще влітку 2019 року, проте з того часу на його долю випали оренди до сардинського Кальярі, генуезької Дженоа, франкфуртського Айнтрахта та римського Лаціо.

Досвід виступів у складі "орлів" для футболіста виявився настільки позитивним, що римляни одразу захотіли оновити орендну угоду вихованця принципових суперників.

При цьому Лаціо бажає прописати в контракті гравця опцію викупу за 8 млн євро, які вимагає Ювентус, але тільки в тому разі, якщо гравець погодиться зменшити рівень заробітної платні.

Значно простіші вимоги в той самий час має французька Ніцца — чотирирічний контракт для гравця без утискань зарплатні вже готовий.

За сезон Пеллегріні через проблеми із стегном відіграв усього 22 матчі.