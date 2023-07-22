Франция

Особисті умови молодого вінгера не є проблемою для парижан.

Правий вінгер Ліону Бредлі Баркола у поточне трансферне вікно може стати новим гравцем Парі Сен-Жермен. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, парижани готуються зробити офіційну пропозицію щодо 20-річного вінгера, який має досвід виступів за молодіжну збірну Франції на минулому ЄВРО-2023.

Незважаючи на те, що Ліон намагатиметься зберегти Баркола у своєму складі, ПСЖ готовий переконати продати юного нападника, з яким вже ведуться обговорення особистого контракту.

Сам Баркола зацікавлений у трансфері, а його вимоги щодо зарплати не є проблемою для Парі Сен-Жермен.

У минулому сезоні Бредлі Баркола провів на клубному рівні 35 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 7 голів та віддав 10 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 18 мільйонів євро.