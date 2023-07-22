Франция

Розкрутити кар’єру на повну не виходить, тож хоч великі гроші можна заробити.

Німецького нападника Юліана Дракслера тривалий час вважали чи не найбільш талановитим польовим гравцем, якого виховав гельзенкірхенський Шальке, однак на тлі його вражаючих виступів у складі "кобальтових" та Вольфсбурга подальший перехід за 36 млн євро до французького Парі Сен-Жермен не мав також успіху.

У підсумку, минулий сезон 29-річний гравець проводив у оренді в лісабонській Бенфіці, за підсумком якої теж навряд чи залишив по собі позитивне враження.

А вже після повернення до табору чинних чемпіонів Франції на гравця очікував неприємний сюрприз — новий головний тренер Луїс Енріке відмовився брати німця на передсезонне турне, тож Дракслеру доведеться шукати ігрової практики деінде.

Представникам Саудівської Аравії зайвий раз натякати на можливість отримати якісного виконавця непотрібно, тож найближчими днями відбудеться перший раунд перемовин поміж сторонами.

Відповідно до контракту, у Дракслера залишився ще один рік у складі ПСЖ.

За Бенфіку Дракслер відіграв 18 матчів, забивши два голи.