Франция

Джош Вілсон-Есбранд продовжить кар'єру в чемпіонаті Франції.

Реймс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання лівого захисника Джоша Вілсона-Есбранда, права на якого належать Манчестер Сіті.

20-річний англієць перейшов до клубу французької Ліги 1 на правах оренди, яка буде розрахована на один на сезон.

У минулому сезоні Вілсон-Есбранд виступав на правах оренди за Ковентрі, за який він провів 14 матчів у Чемпіоншипі. Також гравець виходив на заміну у двох матчах Ліги чемпіонів за Сіті.

Портал Transfermarkt оцінює Джоша Вілсона-Есбранда у 1,5 мільйони євро.