Франция

Родич форварда прокоментував деталі перемовин із клубом.

Під час поточного літнього трансферного вікна габонський нападник П’єр-Емерік Обамеянг залишив склад лондонського Челсі, де в нього взагалі не вийшли побудувати кар’єру, та перейшов до французького Марселя в якості вільного агента.

"Провансальці" провели потужну кампанію з підписання 34-річного виконавця, який раніше вже грав у Лізі 1 у складі Лілля та Сент-Етьєна, та безпосередньо домовлялись про трансфер із батьком гравця, який потім розповів про деталі перемовин.

"Усе дуже ускладнилось, коли 6 липня мені довелось повернутись до лікарні задля операції. П’єр важко сприйняв цю погану новину.

Однак саме в лікарні, уже після операції, до мене особисто навідався президент Марселя Пабло Лонгорія та представив проєкт розвитку Марселя.

Він тоді дійсно розклав усе по поличках, тож у мене не було сумнівів, що мій син опиниться в гарному клубі.

Окрім цього, я знав, що головний тренер Марселіно також особисто зацікавлений у ньому.

Тоді залишалось лише повідомити П’єра про мої висновки стосовно цієї розмови. Я зателефонував йому за відеозв’язком, і одразу кажу: "Allez l’OM!" ("Уперед, Марсель!" – ред.)

Він тоді тільки вибухнув сміхом, а я йому кажу: "А? Так що ти, щасливий, чи ні? Як тобі мій акцент?".

А він мені у відповідь: "А як ти це зробив? Розкажи! Старий, ти жартуєш? Це ж божевілля якесь!".

Тоді нам довелося узгодити деякі деталі з Челсі. Але сину так подобається ця атмосфера на стадіоні Марселя, що він каже мені: "Уявляєш мій перший гол тут?".

Я тоді пообіцяв йому прийти на стадіон, аби підтримати його в першій грі", — заявив родич габонського виконавця.

Обамеянг за останній сезон забив три голи та віддав один гольовий пас у 22 матчах.