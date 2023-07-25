Франция

Вінгер Аталанти має продовжити кар'єру у Франції.

Атакующий півзахисник Аталанти Жеремі Бога цього літа ризикує вирушити до французької Ліги 1.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 26-річний івуарієць знаходиться за крок від трансферу до Ніцци.

За інформацією джерела, клуби узгодили перехід гравця за 18 мільйонів євро, тоді як сам Бога завершує свій медогляд у новому клубі перед підписанням угоди.

У минулому сезоні Жеремі Бога провів за Аталанту 25 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив два голи та віддав п'ять асистів.