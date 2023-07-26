Франция

26-річний футболіст продовжить кар'єру у Лізі 1.

Жеремі Бога став гравцем Ніцци, повідомив офіційний сайт французької команди.

При цьому, термін дії контракту не уточнюється.

Як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо, Аталанта отримає 18 мільйонів євро за свого футболіста від Ніцци.

"Я відчув, що мені час повернутися до Франції, а у Франції проєкт Ніцци мене заінтригував", — сказав Бога.

У минулому сезоні Жеремі Бога провів за Аталанту 25 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив два голи та віддав п'ять асистів.