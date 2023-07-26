Франция

У клубу великі проблеми з фінансовими органами Франції.

Французький Ліон останніми роками переживав далеко не найкращі часи у плані фінансових питань, тож зміна власника клубу зрештою мала б дати шанс "ткачам" отримати необхідне підживлення.

Однак наглядові фінансові органи Франції, зокрема DNCG, уже встигли взяти Ліон до поля своїх спостережень та знайшли порушення в гарантіях стабільності бюджету на прийдешній сезон.

Клуб одразу подав апеляцію у відповідь на висновки комісії, проте вона не зайшла підтримки та була відхилена.

Натомість у бік "ткачів" було спрямовано пропозиція санкцій, що їх мали накласти очільники французького футболу у вигляді пониження клубу за класом до другого дивізіону.

Новий власник, американець Джон Текстор, отримав лист, у якому йому запропонували вкласти в клуб додаткові 60 млн євро перед початком нового сезону.

Чи мало наслідки це звернення, чи ні — наразі не відомо, проте DNCG вирішив усе ж таки не відправляти Ліон до другого дивізіону через те, що новий власник потенційно міг не бути обізнаним у особливостях місцевого фінансового врядування.

Окрім цього, було зауважено внесок Ліона в розвиток футболу Франції та його історичну футбольну спадщину й перспективи долучитись до інвестиційного фонду CVC.

"Ткачі" розпочнуть сезон 13 серпня гостьовим матчем проти Страсбура.